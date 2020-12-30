محافظ مطروح يفتتح مشروع إحلال وتجديد مجمع كشوك عميرة الأزهري

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مشروع إحلال وتجديد مجمع كشوك عميرة الأزهري بالكيلو 62 بمدينة مرسى مطروح، بتكلفة 30 مليون جنيه بحضور الشيخ عبد العظيم سالم مدير منطقة مطروح الأزهرية، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح.

وأوضح مدير منطقة مطروح الأزهرية، أن المجمع يقع على مساحة 8100 م2، ويضم مبنى معهد ابتدائي – إعدادي – ثانوي للفتيات، وآخر معهد أعدادي – ثانوي للبنين، كل مبنى يضم 3 أدوار.

ووجه أهالي كشوك عميرة الشكر لمحافظة مطروح ومشيخة الأزهر، على ما توليه من اهتمام وسرعة إعادة إنشاء المجمع الأزهري، والذي يأتي في إطاراهتمام القيادة السياسية بقطاع التعليم على مستوى الجمهورية.