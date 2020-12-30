طلعت: نخطط لنقل مركز الأبحاث التطبيقية للتكنولوجيا إلى العاصمة الإدارية في 2021

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف بناء القدرات وتأهيل الشباب المصري، لكي ينافس في سوق العمل المحلي والعالمي.

وأضاف طلعت، في لقاء عبر الإنترنت على شاشة «التليفزيون المصري»، خلال تغطية خاصة قدمتها الإعلامية ريهام الديب، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تدعم ذوي القدرات الخاصة من خلال تعزيز البحث والتطوير في مجال التكنولوجيات المساعدة.

وأوضح أن الوزارة تمكنت من تأسيس مركز للأبحاث التطبيقية في مجال التكنولوجيات المساعدة، مضيفًا: «نخطط الآن لنقل المركز إلى مبناه الدائم في العاصمة الإدارية الجديدة في عام 2021، لتحفيز الشركات والباحثين على ابتكار أدوات لمساعدة ذوي القدرات الخاصة على مجابهة التحديات المفروضة عليهم».

وذكر أن هناك أجندة واسعة ومتنوعة من المشروعات التي تعكف الوزارة على تطويرها، مشيرًا إلى التخطيط لافتتاح أول جامعة معلوماتية في عام 2021 لتكون الأولى من نوعها في إفريقيا والشرق الأوسط، وكذا افتتاح المرحلة الثانية من مراكز الإبداع الرقمي.