 الولايات المتحدة تسجل 247 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تسجل 247 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 10:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 10:13 ص

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الولايات المتحدة 247 ألفا و646 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ في الولايات المتحدة 19 مليونا و557 الفا و147 حالة.

ووفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم توزيع حوالي 11 مليونا و445 ألفا و175 لقاحا للفيروس، فيما تلقى أكثر من 2 مليون شخص اللقاح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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