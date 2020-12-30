ارتفاع شهادات الإيداع الأمريكية للشركات الصينية

ارتفعت شهادات الإيداع الأمريكية التي تطرحها الشركات الصينية، اليوم الأربعاء، بعد إعلان الاتحاد الأوروبي والصين التوصل إلى الاتفاق الاستثماري الذي طال انتظاره.

وارتفع مؤشر ناسداك جولدن دراجون تشاينا لشهادات الإيداع الأمريكية للشركات الصينية بنسبة 7ر3% وهو أكبر ارتفاع له منذ 4 نوفمبر الماضي.

ومن بين الشركات التي حققت مكاسب كبيرة شركة بي.آي.تي ديجيتال المصدر للعملة المشفرة "بتكوين" حيث ارتفعت شهادات إيداعها بنسبة 39% في ظل ارتفاع شامل للأوراق المالية الخاصة بالشركات العاملة في تداول العملات المشفرة.

وارتفعت شهادات شركة بيلي بيلي بنسبة 12% وشركة أوكسين ليمتد بنسبة 11% ودادا نيكسوس بنسبة 3ر8% وفيب شوب بنسبة 6ر8% وبيادو بنسبة 4ر6%.

كانت الصين والاتحاد الأوروبي قد توصلا اليوم إلى اتفاق مبدئي بشأن معاهدة الاستثمار بين الجانبين وذلك حسبما أعلنت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية ووسائل إعلام رسمية في الصين اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك بعد اختتام مفاوضات استمرت على مدار سبعة أعوام بين الجانبين.

وكانت فون دير لاين وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أجروا محادثات عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينج حول هذا الموضوع في وقت سابق من اليوم.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الوصول إلى السوق في الصين بالنسبة للشركات الأوروبية وتوفير شروط تنافس أكثر عدلا فضلا عن فتح إمكانيات جديدة للأعمال.

وكتبت فون دير لاين على تويتر أن "العالم بعد الجائحة صار في حاجة إلى علاقة قوية بين الاتحاد الأوروبي والصين، لكن هذا مشروط بالتعاون والثقة أيضا في التجارة والاستثمارات".

تجدر الإشارة إلى أن قيمة التبادل التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي في العام الماضي بلغت في المتوسط 5ر1 مليار يورو يوميا، وتعد الصين هي ثاني أهم شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة.