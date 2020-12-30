السعودية: قوى الشر وراء استهداف مطار عدن

أفادت السعودية، اليوم الأربعاء، بأن استهداف مطار عدن عمل غادر تقف خلفه قوى الشر، مشيرة إلى أنها "ستقف مع اليمن".

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها مساء اليوم، إن حكومة السعودية تدين بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن اليوم، وأوقع عددا من القتلى والمصابين، تزامنا مع وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وأضاف البيان "أن هذا العمل الغادر الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار، في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته".

وأوضح البيان أن السعودية "تؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين، كما كانت منذ اليوم الأول، وكلها ثقة بأن حادثة اليوم لن تزيدهم إلا إصرارًا وثباتًا في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم".

وأعلنت السلطات اليمنية المعترف بها دوليا في وقت سابق مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي إلى 26 قتيلاً وأكثر من 59 جريحا في أحدث حصيلة.

وسارع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك إلى تأكيد سلامته وأعضاء حكومته الذين تم نقلهم إلى قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن.