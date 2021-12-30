تامر أمين بعد إعلان قائمة المنتخب: «اقفوا جنبهم»

طالب الإعلامي تامر أمين، بمساندة لاعبي المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية المرتقبة بالكاميرون، وذلك بعد إعلان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة اللاعبين المشاركين.

وتابع، خلال تقديمه لبرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، الأربعاء، أن نجوم النادي الأهلي غالبا ما يكون لهم الدور المؤثر مع المنتخب، واصفا استبعاد اللاعب محمد مجدي قفشة بـ"المفاجأة غير المتوقعة".

واستكمل، أن الجمهور لديه تعليقات قوية على القائمة المعلنة من قبل قيادة المنتخب، مطالبا الجميع بالتغاضي عن هذه القائمة الآن وبعد انتهاء المباريات يتم محاسبة المسؤولين.

كان أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل، وشهدت مفاجآت كبيرة أبرزها استبعاد محمد مجدي قفشة، أحمد رفعت، أحمد ياسين، حسين فيصل، وغيرهم.