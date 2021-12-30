طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بسبب عدم تنفيذ كوبري الخذندارية بطهطا

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن عدم البدء في تنفيذ مشروع كوبري يربط بين مدينة طهطا غربا وقرية الخذندارية شرقا، رغم أهمية هذا المشروع لخدمة المواطنين والتيسير عليهم.

وأوضح سالم، خلال طلب الإحاطة، أن قرية الخذندارية يقيم بها أكثر من 20 ألف نسمة يتعرضون بشكل يومي لمخاطر عديدة ومتاعب دائمة بسبب استخدامهم عبارة نهرية متكررة الأعطال والحوادث، وعليها ازدحام شديد وتنقطع عنهم سبل الحياة بعد توقف العمل بها آخر النهار يوميا.

وأشار إلى أنه كان قد تقدم بطلب لوزارة التخطيط لإنشاء الكوبري في 13 نوفمبر 2018، وتم مخاطبة محافظة سوهاج عن طريق الوزارة في 4 يوليو 2019 بإنشاء الكوبري وإدراجه ضمن مشروعات المكون المحلى لبرنامج التنمية المحلية.

وذكر أن وزارة التخطيط خاطبت محافظة سوهاج أيضا بملحق فى 1 أغسطس 2019، وتم تجديد الطلب مرة أخرى في 17 يونيو 2021، كما خاطبت وزارة التخطيط والمتابعة محافظة سوهاج في ذات الموضوع في 2 أغسطس 2021 لإعداد مقايسة تقديرية لإنشاء الكوبري؛ تمهيدا لسرعة البدء في تنفيذه بخطة العام المالي الحالي، مما أفادت محافظة سوهاج فى ردها على وزارة التخطيط والمتابعة بأن "المشروع من المشروعات التي لا يمولها برنامج تنمية الصعيد"، ولم تقم بإعداد المقايسة والتصميمات اللازمة لذلك.

وأكد أهمية إدراج هذا المشروع الحيوي وتنفيذه عن طريق إحدى وزارات النقل أو التنمية المحلية أو الري والموارد المالية؛ للتيسير على المواطنين ومنعهم من التعرض للأخطار والمشقة والمتاعب، واعتبار المشروع شريانا تنمويا هاما يخدم قطاع كبير من المواطنين بمركزي طهطا وجهينة، في ظل توجيهات واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل محافظات الصعيد وجميع المواطنين بكل قرى ونجوع مصر والسعي نحو توفير حياة كريمة لهم.