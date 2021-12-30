رفع 50 طن مخلفات تقليم أشجار بمدينة دهب

قال اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، إنه جرى رفع 50 طن من مخلفات تقليم وتهذيب الأشجار بكافة قطاعات المدينة.

وأكد رئيس المدينة في تصريح لـ"الشروق" اليوم الخميس، أنه جاري تكثيف حملات النظافة والتجميل، والعمل على رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، وصيانة كشافات الإنارة؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتهذيب وتجميل الأشجار ضمن أعمال تجميل وتطوير المدينة.

وأشار إلى أنه جرى التنبيه على المواطنين بالاهتمام بتهذيب الأشجار التي توجد في محيط الوحدات السكنية، والالتزام بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها.