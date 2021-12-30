الملك سلمان يؤكد: مكانة السعودية العالمية ترجع لمكانتها العربية والإسلامية

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي) أن مكانة المملكة العالمية ترجع لمكانتها العربية والإسلامية، مشيرا إلى "أن بدء المرحلة الثانية من رؤية 2030 يدفع عجلة الإنجاز ويواصل الإصلاحات لازدهار الوطن".

وافتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقال الملك سلمان في كلمته التي بثها التلفزيون الرسمي اليوم: " نحمد الله أن وفق هذه البلاد منذ تأسيسها، للعمل بمبدأ الشورى، امتثالاً لقول الله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم)".

وأضاف خادم الحرمين "الأعمال الجليلة التي يقوم بها مجلس الشورى محل تقديرنا. كما نفخر بما شرفنا الله به من خدمة الحرمين الشريفين، وضيوف الرحمن".

وقال الملك "باركنا إطلاق ولي العهد العديد من المشاريع ذات الرؤية المستقبلية التي تدعم أنظمتها الاستدامة والازدهار، والابتكار، وقيادة الأعمال، مما يوفر فرص العمل ويحقق عوائد ضخمةً للناتج المحلي".

وقال العاهل السعودي" أشكر المواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة جائحة كورونا، وأبنائي الجنود البواسل في جميع القطاعات، وفي الحدّ الجنوبي".