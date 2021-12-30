وزير الصحة الموريتاني يعلن تسجيل 14 إصابة مؤكدة بسلالة أوميكرون

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أعلن وزير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم الخميس تسجيل 14 حالة بسلالة أوميكرون، بعد إجراء قرابة 30 فحصا.

وقال ولد الزحاف في مؤتمر صحفي إن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذا المتحور، أبرزها حظر التجمعات و تعزيز عملية تتبع الحالات، وإعادة العمل بكل المستشفيات التي أفرغت مؤخرا بعد تراجع الإصابات.

وأشار ولد الزحاف إلى أن دخول الأماكن العمومية سيكون مرهونا في الأيام المقبلة بالتلقيح.

وكانت حالات الإصابة بكورونا قد شهدت تصاعدا في الأيام القليلة الماضية، حيث سجلت الجهات المختصة أمس 169 إصابة.