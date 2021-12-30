 الصين ترمي إلى مد إفريقيا بـ600 مليون جرعة لقاح ضد كورونا بحلول نهاية 2022 - بوابة الشروق
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الصين ترمي إلى مد إفريقيا بـ600 مليون جرعة لقاح ضد كورونا بحلول نهاية 2022

بكين - د ب أ
نشر في: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 4:29 م | آخر تحديث: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 4:29 م

أعلن مدير عام إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الصينية، وو بينج، في موجز صحفي في بكين اليوم الخميس أن الصين سوف تمد إفريقيا بـ600 مليون جرعة لقاح ضد كورونا بحلول نهاية العام المقبل.  

وأضاف، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذه التبرعات التي بدأت في ديسمبر سوف تساعد الاتحاد الأفريقي على الوفاء بهدف تطعيم 60% من سكان القارة بحلول 2022.

وقال فو إن الصين مدت الدول الإفريقية بنحو 280 مليون جرعة بالفعل العام الجاري، وأضاف أن الجدول الزمني لتسليم اللقاحات سوف يتوقف على قدرة الدول الإفريقية على التسلُم.

وتابع أن الصين مازالت ملتزمة باستخدام القروض الميسرة والتجارية لمساعدة إفريقيا على بناء البنية التحتية.

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