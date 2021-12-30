إرنا: توقف قصير لمفاوضات فيينا بسبب عطلة رأس السنة

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أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم الخميس، بأن المفاوضات النووية في فيينا ستتوقف لعدة أيام بسبب عطلة رأس السنة الجديدة.

وأضافت أن المفاوضات ستستأنف من جديد الاثنين القادم.

وذكرت الوكالة أن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني غادر فيينا عائدا إلى طهران اليوم الخميس.

وكانت جولة من المفاوضات قد انطلقت الاثنين الماضي.

وتجري مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبریطانیا وروسيا والصين)، إلى جانب مندوب الاتحاد الأوروبي. وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر.

وتهدف المفاوضات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بعد تعطله إثر انسحاب الولايات المتحدة منه.