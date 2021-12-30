وصول قيمة عمليات طرح الأسهم في البورصة الإندونيسية إلى مستوى قياسي

أظهرت بيانات هيئة الخدمات المالية الإندونيسية، الصادرة اليوم الخميس، وصول إجمالي قيمة عمليات طرح الأسهم في البورصة الإندونيسية حتى يوم 24 ديسمبر الحالي إلى مستوى قياسي في ظل تحسن النشاط الاقتصادي وتراجع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه الشركات المدرجة في بورصة جاكرتا للأوراق المالية جمعت خلال العام الحالي حوالي 4ر358 تريليون روبية (25 مليار دولار) من خلال 55 عملية بيع أسهم منها 54 عملية طرح عام أولي للأسهم.

في الوقت نفسه تراجعت قيمة القروض التي تمت إعادة جدولتها على خلفية الجائحة إلى 62ر693 تريليون روبية حتى نهاية تنوفمبر الماضي مقابل 01ر714 تريليون روبية في أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك في حين تستهدف بورصة إندونيسيا للأوراق المالية جذب 68 عملية طرح أسهم جديدة للبيع خلال السنة المقبلة، وقال إنارنو دجاجادي رئيس البورصة في إيجاز صحفي إن هناك 26 عملية طرح عام أولي مقررة خلال الفترة المقبلة.

كما تستهدف البورصة وصول عدد المستثمرين المتعاملين فيها خلال العام المقبل إلى 10 ملايين مستثمر مقابل 48ر7 مليون مستثمر حاليا.