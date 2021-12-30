الطيب: 88 برنامجًا بالـ6 أفرع تواكب سوق العمل المحلي والدولي.. ومتابعة لسير المنظومة التعليمية



قال الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الإستراتيجي، القائم بعمل أمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، إن الدراسة منتظمة بـ6 فروع جامعات أجنبية في مصر، بالإضافة إلى قرب انتهاء فحص الفرع السابع قريبًا، لافتًا أن قانون الجامعات الأجنبية صدر في عام 2018 ثم لائحته في عام 2019 وهو ما يعكس مدى اهتمام الدولة.



وأكد الطيب في تصريحات لـ"الشروق": أن الطالب يتم قيده في الجامعات بناءًا على قواعد الجامعة الأجنبية وعقب التخرج يحصل على شهادة يتم معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات، ويتم تعيين مستشار للوزير في كل فرع أجنبي يعمل كحلقة وصل بين الفرع ووزارة التعليم العالي.



وذكر أن وزارة التعليم العالي تراجع التخصصات والبرامج الدراسية التي تتقدم بها الفروع لبدء الدراسة فيها في مصر، حرصًا وضمانًا على جودتها، وبلغ عدد البرامج في الفروع 88 برنامجًا، موضحًا أن جميع البرامج التي يتم فحصها والموافقها عليها تتواكب مع سوق العمل المحلي والدولي وتلبي متطلبات وظائف المستقبل.



وأكد أن وزارة التعليم العالي تحقق فكرة الدولة في تدويل التعليم العالي في مصر وتحقيق التميز ورفع الجودة والكفاءة، كما تتبنى الدولة اتجاها واضحًا في دعوة الجامعات العالمية المتميزة لإنشاء فروع لها داخل مصر، والمساهمة فى تنفيذ الإستراتيجية القومية للتعليم العالي، مما يشجع على مزيد من التنوع والتنافسية والجودة بمنظومة التعليم العالي، والحد من ظاهرة سفر الطلاب المصريين للالتحاق بالجامعات الأجنبية خارج الدولة، ومساهمة العملية التعليمية في توفير العملة الأجنبية داخل الدولة، وذلك عن طريق جذب الطلاب الراغبين بالالتحاق في تلك الجامعات.



ولفت أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي لندن، ووسط لانكشاير، وصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الكندية في مصر لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل مصر، وقرار الرئيس رقم 553 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قيام مؤسسة الجامعات الكندية في مصر باستضافة فرع لجامعة رايرسون داخل مصر.