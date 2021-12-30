عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته وباحاته، خصوصًا في المنطقة الشرقية منه وتلقوا شروحاتٍ عن الهيكل المزعوم تحت حماية شرطة الاحتلال.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا، بينما تتولى شرطة الاحتلال تسهيل تلك الاقتحامات وحماية المقتحمين، في الوقت الذي تفرض فيه إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.