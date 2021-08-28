إصابة موسيقي بريطاني خالف قواعد كورونا في نيوزيلندا بمتحور أوميكرون

أعربت حكومة نيوزيلندا عن شعورها "بخيبة أمل" بسبب إخفاق موسيقي دولي (دي جيه) في اتباع القواعد التي فرضتها البلاد بشأن فيروس كورونا، بعد ثبوت إصابته بمتحور أوميكرون.

وجاء الموسيقي "روبرت اثيردج" الملقب بـ"دايمنشن" من بريطانيا إلى نيوزيلندا لإحياء مهرجان ليلة رأس السنة الجديدة ولم يلتزم بالعزل الذاتي قبل أن يتلقى نتيجة اختبار الإصابة بالفيروس النهائية.

وزار "دايمنشن"، عدة أماكن في أوكلاند أكبر مدينة في نيوزيلندا ، ثم جاءت نتيجة اختبار الإصابة بكوفيد 19 إيجابية.

وقال وزير مكافحة كوفيد-19 في نيوزيلندا، كريس هيبكنز لوسائل الإعلام اليوم إنه "من المخيب للآمال حقا " أن "دايمنشن" لم يتبع قواعد نيوزيلندا.

وأضاف هيبكنز: "فيما يتعلق بأوميكرون، فإنه ليس موجود هنا، ولا نريده هنا، وتسامحنا في هذا الصدد منخفض للغاية".

ومازال مسؤولو الصحة يعملون على تعقب مخالطي الموسيقي المصاب، ودعا هيبكنز النيوزيلنديين إلى ضرورة أخذ كوفيد - 19 على محمل الجد.

وقال هيبكنز، إن كوفيد - 19 لم ينته هنا بعد.

ومن جانبه، اعتذر "دايمنشن" على صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه "محطم" بسبب الأحداث.

وقال في منشور له: "لا يمكنني التعبير بالكلمات عن كم أسفي لكل من سيتأثر (مما حدث). لم أفكر أبدا في أن أي شيء من هذا القبيل سيتحول إلى حقيقة، ولو بعد مليون عام، في دولة أحبها كثيرا ودائما ما جعلتني أشعر بأنني مُرحب بي".

وأضاف: "أنا أدرك خطورة الموقف وأشعر بالأسف الشديد لأولئك الذين تأثروا؛ ومن بينهم أفراد من المواطنين، ومنظمي الحدث الموسيقي والمعارف المقربين".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل حالة إصابة مجتمعية نشطة في نيوزيلندا بمتحور أوميكرون، إلا أنه قد تم توقيف 71 حالة على الحدود.