وزير المالية التركي: تراجع ودائع الأفراد بالعملات الأجنبية

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صرح وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، بأن ودائع الأفراد بالعملات الأجنبية تراجعت من 169 مليار دولار إلى 162.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول إن "إيداعات العملة المحلية وفق الآلية المالية الجديدة بلغت 8ر59 مليار ليرة حتى مساء الأربعاء".

وكانت تركيا أطلقت مؤخرا أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى العوائد المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

وأشاد نباتي بحرص المواطنين الأتراك على بيع الدولار وإيداع مدخراتهم بالعملة المحلية، وقال إنهم يلاحقون أولئك الذين يزعمون أن العملة سترتفع مرة أخرى وأن هيئة أسواق المال قد تقدمت أيضا بشكوى جنائية ضدهم.

وأكد وزير المالية التركي أن التقلبات الحالية في الليرة لا تبعث على القلق، وأنها ستعود إلى المستويات العادية.

وكانت الليرة تراجعت لمستويات قياسية سابقا بضغط من تخفيضات البنك المركزي المتتالية لأسعار الفائدة.