 امرأة إسرائيلية برحمين تلد توأمين - بوابة الشروق
الخميس 30 ديسمبر 2021 7:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

امرأة إسرائيلية برحمين تلد توأمين

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 7:09 م | آخر تحديث: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 7:09 م
أعلن مستشفى ايخيلوف في تل أبيب اليوم الخميس، أن امرأة لديها رحمين انجبت توأمين، وكان كل مولود في رحم.

وبالتالي لم "يلتق" التوأمين وهما ذكر وأنثى إلا بعد الولادة.

وتردد أن المرأة كانت مولودة برحمين وهو الأمر الذي يعرف برحم مزدوج.

وفي هذه الحالة كان أحد الرحمين منقسما في المنتصف، بحسب المستشفى. والجدير بالذكر أن الحمل المزدوج نادر للغاية في ظل هذه الظروف. وهذه الحالة الخاصة من الحمل تحدث مرة في المليون تقريبا.

وتم وضع المرأة البالغة من العمر 31 عاما تحت مراقبة عن كثب خلال الحمل شديد الخطورة وأنجبت التوأمين بعملية قيصرية في الأسبوع ال 35.

وقال المستشفى إن الأم قالت إنها علمت بحالتها الطبية الخاصة عندما كانت في العشرين من العمر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك