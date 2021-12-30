امرأة إسرائيلية برحمين تلد توأمين

أعلن مستشفى ايخيلوف في تل أبيب اليوم الخميس، أن امرأة لديها رحمين انجبت توأمين، وكان كل مولود في رحم.



وبالتالي لم "يلتق" التوأمين وهما ذكر وأنثى إلا بعد الولادة.



وتردد أن المرأة كانت مولودة برحمين وهو الأمر الذي يعرف برحم مزدوج.



وفي هذه الحالة كان أحد الرحمين منقسما في المنتصف، بحسب المستشفى. والجدير بالذكر أن الحمل المزدوج نادر للغاية في ظل هذه الظروف. وهذه الحالة الخاصة من الحمل تحدث مرة في المليون تقريبا.



وتم وضع المرأة البالغة من العمر 31 عاما تحت مراقبة عن كثب خلال الحمل شديد الخطورة وأنجبت التوأمين بعملية قيصرية في الأسبوع ال 35.



وقال المستشفى إن الأم قالت إنها علمت بحالتها الطبية الخاصة عندما كانت في العشرين من العمر.