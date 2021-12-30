ليبيا: الدبيبة يكلف وزيرة العدل بمتابعة ملف إيقاف وزيرين من حكومته

كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وزيرة العدل حليمة البوسيفي بمتابعة ملف الوزراء الموقوفين، مشددا على أهمية ضمان استقلال القضاء واحترام سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وأن تكون وفق صحيح القانون.

وأعرب الدبيبة بحسب الناطق باسم الحكومة محمد حموده عن استغرابه حجز وزيري التعليم موسى محمد المقريف ووزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان دون اتخاد الإجراءات الممكن اتباعها قبل أوامر التوقيف، حسبما ذكرت بوابة إفريقيا الإخبارية اليوم الخميس.

وأشار حموده خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس إلى تشكيل الحكومة لجنة تحقيق وزارية برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية وزراء التعليم التقني والمواصلات، إضافة إلى وكيل وزارة التعليم وخلُصت اللجنة إلى فتح عطاءات طباعة وتوريدات للكتب وفق لائحة العقود الإدارية في عطاء عام بعد تعهد الشركات المنفذة بتسليم الكتاب خلال مدة 30 يوم، مؤكدة أن المخصصات المالية لتوفير الكتاب المدرسي موجودة في حساب الوزارة ولم يتم صرفها.

وأكد الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في أداء عملها وتقديم خدماتها لكافة المواطنين، وتدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن كل ما من شأنه افتعال الأزمات والصراعات.

وأقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم جملة من القرارات أهمها إلغاء جهاز مكافحة الجريمة وضم كافة أصوله الثابتة والمنقولة والقوة العمومية لجهاز المباحث الجنائية، وإنشاء معهد للطب الشرعي تابع لوزارة العدل وإنشاء جهاز الشرطة البيئية يتبع وزارة البيئة.

وترأس المترشح للسباق الرئاسي في ليبيا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس اجتماع مجلس الوزراء، وذلك للمرة الأولى منذ ترشحه للسباق الرئاسي في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، وتكليف نائبه "رمضان ابوجناح" برئاسة الحكومة مؤقتا.