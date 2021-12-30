مستقبل وطن بكفر الشيخ: تلقينا 104طلبات في لقاءات المواطنين اليوم

استقبلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الخميس، عددا كبيرا من المواطنين للقاء النائب أشرف ممدوح عبد الونيس عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، خلال اللقاء الذي يعقد يومي الخميس والسبت من كل أسبوع بمقر الحزب بمدينة كفرالشيخ.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة.

وتلقى النائب أشرف ممدوح عبدالونيس عضو مجلس الشيوخ 104 طلبات وشكاوي، بحضور المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب عبدالحميد مرعي عضو هيئة مكتب المحافظة وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.

وقال النائب أشرف ممدوح عبد الونيس، إن الطلبات خاصة بقطاعات الصحة والزراعة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتأمين الصحي ووزارت التعليم العالي والمالية والإسكان والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة وشكاوى لشركة الدلتا للسكر ومحافظ كفرالشيخ والأبنية التعليمية.

وذكر أنه تم حل اكثر من 30 شكوى في الحال عن طريق الاتصال التليفوني بالقطاعات المعنية.

من جانبه، أشاد المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ بجهود نواب الحزب في حل مشاكل المواطنين والاهتمام بفحص طلباتهم، مشيرا إلى أن مقرات الحزب مفتوحة لاستقبال المواطنين فى أي وقت لتلقي الطلبات والشكاوي الخاصة بهم، وفحصها والعمل على حلها بالتنسيق مع النواب والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، وفي إطار تفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.