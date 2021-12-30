بوتين يدعو في برقية لبايدن إلى تعاون بناء مع الولايات المتحدة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إلى تعاون بناء مع واشنطن وذلك قبل محادثات مخطط لها مع نظيره الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق اليوم .

وقال بوتين في برقية بمناسبة الكريسماس والعام الجديد لبايدن إن كلتا الدولتين"تتحملان مسؤولية خاصة عن الاستقرار الدولي والإقليمي "، وفقا لبيان اصدره الكرملين.

وقال البيان إن روسيا والولايات المتحدة "بإمكانهما ويتعين عليهما التعاون على نحو بناء وحشد الجهود في مواجهة التحديات والتهديدات العديدة التي تواجهها البشرية ".

وجاءت البرقية قبل محادثة هاتفية بين الرئيسين مقرر لها الساعة 2030 بتوقيت جرينتش من المتوقع أن يناقشا خلالها التوترات بشأن أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يضع بوتين وبايدن الأساس لمحادثات مقبلة في جنيف في العاشر من الشهر المقبل سوف يلتقي خلالها دبلوماسيون من الدولتين لمناقشة علاقات البلدين .

وطالبت موسكو بضمانات أمنية على ضوء مخاوف من أنها تخطط لغزو عند الحدود الأوكرانية.

كانت آخر مرة تحدث فيها بايدن وبوتين في مطلع الشهر الجاري خلال مؤتمر عبر الفيديو استمر نحو ساعتين، والتقيا للمرة الأولي شخصيا في جنيف في شهرحزيران /يونيو الماضي.

وقال بوتين في برقيته " متأكد من أننا سوف نتمكن من البناء على الاتفاقات التي تم انجازها في قمة حزيران/يونيو في جنيف والاتصالات التي أعقبت ذلك لإحراز تقدم، وتأسيس حوار روسي أمريكي فعال على أساس الاحترام المتبادل مع وضع كل طرف مصالح الطرف الآخر في الإعتبار ".



