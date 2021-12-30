رئيس جامعة الأقصر يترأس جلسة الاجتماع الدوري للجنة المكتبات

ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري للجنة المكتبات، بحضور عمداء الكليات، والأمين العام المساعد للجامعة، ومسئول المكتبة الرقمية بالجامعة.

ناقش الاجتماع خلال جلسته، لائحة المكتبات الجامعية الخاصة بالجامعة، ومراجعتها لحين اعتمادها من جانب مجلس الجامعة.

كما ناقش أعضاء المجلس، أعداد المترددين على المكتبات الجامعية، والتي شملت تخصيص عدد 266 مترددًا لمكتبة كلية الألسن، وعدد 118 لكلية السياحة والفنادق، وعدد 100 لكلية الآثار، و460 لكلية الحاسبات والمعلومات.

وخلال الجلسة؛ أوصى الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، السادة العمداء بالحرص على أن تضم المكتبات مختلف الكتب الثقافية والفكرية التي تفيد الطلاب في أغراض البحث العلمي، والتي تسهم في توسيع دائرة الاطلاع أمام كافة الطلاب من أبناء الجامعة، لمساعدتهم في الانفتاح على الآراء المختلفة، ولنشر ثقافة القراءة بالمجتمع الجامعي.