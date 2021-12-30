الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء: فرنسا معرضة لانقطاعات للتيار خلال موجة البرد

أعلنت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في فرنسا، أن الدولة معرضة لنوبات انقطاع للتيار الكهربائي وسط موجة البرد ونقص الرياح الشهر المقبل، نظرا لتوقف غير معتاد لعدد كبير من المفاعلات النووية في البلاد من أجل الصيانة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن التحذير الصادم هو تذكير بأن أزمة الطاقة في أوروبا لا تبدي أي بوادر تذكر للتراجع بعد التحسن هذا الأسبوع نظرا لعطلة نهاية العام.

ونظرا لارتفاع أسعار الغاز والطاقة بالفعل، اضطرت بعض الشركات المصنعة في أنحاء أوروبا لتقليص الإنتاج، في حين واجهت الحكومات الأزمة بخفض الضرائب وتقديم الإعانات، وذلك في الغالب للمستهلكين.

وفي تقييم محدَّث لشهر يناير، قالت شركة "شبكة نقل الكهرباء" (آر.تي.إي) الفرنسية المشغلة للشبكة إنها سوف تحتاج على الأرجح لتفعيل بنود في العقود تسمح لها بقطع الكهرباء لفترات وجيزة عن عدد من كبار شركات التصنيع أو حتى تقليل الجهد على الشبكة في حالة وقوع موجة برد أو ضعف طاقة الرياح التي تستخدم في توليد الكهرباء.