حبس شخصين لاتهامهما بسرقة صناديق توزيع إشارات القطارات في طوخ

أمرت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة صناديق توزيع إشارات تشغيل الخاصة بالقطارات.

وجرى إخطار اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين ضبط كل من "أحمد أ. م"، 19 سنة، عاطل، و"إسلام ع. م"، 16 سنة، عاطل، مقيمان في دائرة المركز، حال قيامهم بسرقة 3 صناديق توزيع إشارة تشغيل السيمافورات المنظمة لحركة سير القطارات، من أماكن متفرقة بشريط السكة الحديد.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر مرسي مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بضبط عاطلين أثناء سرقة 3 صناديق توزيع إشارة تشغيل السيمافورات المنظمة لحركة سير القطارات، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة "مفتاح إنجليزي، وصفيحة منشار، وشاكوش، ومنجل، وعربة كارو".

وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.