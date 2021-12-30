رفع كفاءة 6 محولات كهرباء بنجوع مدينة الطود في الأقصر

قام رجال هندسة كهرباء العديسات بمدينة الطود بالأقصر، برفع كفاءة محولات وشبكات الكهرباء بالمركز، وذلك ضمن خطة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتم رفع كفاءة محول أم غرباب من 100 إلى 300 كيلو ڤولت، ومحول السكوراب من معلق إلى كشك كهرباء بقدرة 300 كيلو ڤولت بقرية منشية النوبة بمركز الطود، ورفع كفاءة محول مدخل نجع علوان من 100 إلى 300 كيلو ڤولت، وكذلك رفع كفاءة محول نجع علوان من الناحية القبلية من 100 إلى 300 كيلو ڤولت.

كما تم رفع كفاءة محول منطقة حاجر الندافين شرق من 200 إلى 300 كيلو ڤولت بقرية العديسات قبلي، كما قامت هندسة الكهرباء بالطود رفع كفاءة محول طريق ترعة السلامية البحرية من 63 إلى 100 كيلو ڤولت.