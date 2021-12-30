حسن الرداد عن مسرحية «في نص الليل»: كوميديا بخدع بصرية

أعرب الفنان حسن الرداد عن سعادته لمشاركته في مسرحية "في نص الليل"، مشيرًا إلى أنه تخرج من معهد المسرح ولكن لم يحظ بتقديم مسرحيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، اليوم الأربعاء، أن مسرحية "في نص الليل"، كوميدية برؤية أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، لافتًا إلى أنها الأولى في المسرح المصري ذات خدع بصرية.

واستكمل، أن موسم الرياض أتاح الفرصة للمنتجين وشجعهم على استعادة فرص وجود المسرحيات، لافتًا إلى أن المستشار ترك آل الشيخ يدعم المسرحيات والمنتجين لها.

"في نص الليل" عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، بطولة غادة عادل وحسن الرداد ومحمد عبدالرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود.

المسرحية تعتمد على استخدام خاصية البروجيكشن والجرافيكس من خلال د. محمود صبري، وهي تكنولوحيا متطورة تتميز بها المسارح العالمية في عروضها الحية.