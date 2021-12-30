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تنظم دار أوبرا سيد درويش بالإسكندرية ، برئاسة الدكتور مجدي صابر مساء غد الجمعة حفلًا فنيًا لنجوم الأوبرا بقيادة المايسترو مصطفى حلمي بمناسبة ليلة رأس السنة.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أغاني سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" يقدمها نجوم الأوبرا منها "برضاك ،الرضا والنور، مدام تحب، عن العشاق أداء الفنانة سهيلة فتحي".

كما يقدم صولو الكمان الفنان إيهاب صبحي مقطوعة موسيقية "بعيد عنك"، وتشدو الفنانة مروة حمدي بـ "غني لي شوية، على بلد المحبوب، دارت الأيام"، وبالفاصل الثاني من الحفل يقدم عازف القانون الفنان ماجد سرور كوكتيل بعنوان "عزيزي عبده صالح".

فيما تختتم الفنانة إيمان عبد الغني الحفل برائعتي أم كلثوم "سيرة الحب، أمل حياتي".

ويسبق الحفل معرضا للصور الفوتوغرافية النادرة لجمهور حفلات كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، حيث يوضح المعرض أهم الصور الفوتوغرافية النادرة التي التقطت لجمهور حفلاتها في أوائل القرن الماضي.

وترصد اللقطات مدى أناقتهم وإطلالتهم الراقية وأبرز انفعالاتهم التي تعكس مشاعرهم المتأثرة بجملة شعرية أو موسيقية أثناء الاستماع الي الطرب الأصيل.