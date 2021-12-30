التنمية المحلية: إعلان حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الطقس السيئ

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إن الوزارة أصدرت تكليفات برفع درجة الاستعداد القصوى على المحافظات كافة استعدادًا لسقوط الأمطار؛ بناءً على بيان هيئة الأرصاد الجوية، مضيفًا أن هناك تكليفات للمحافظين بالمتابعة الميدانية ورفع مياه الأمطار.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأربعاء، أن محافظات السواحل الشمالية تحظى بأهمية كبرى، خاصةً بعد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والأسكندرية، بدءًا من عصر اليوم.

واستكمل، أنه تم إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ على جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق مع كافة القطاعات لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف، أنه على المواطنين توخي الحظر وعدم النزول إلا في الضرورة والابتعاد عن اللوحات المعدنية أو أعمدة الإنارة، وأعمدة الضغط العالي، لافتًا إلى أن إدارة المرور تعمل على مدار الـ 24 ساعة لمساعدة المسافرين على الطرق.