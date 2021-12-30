عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد انطلاق التظاهرات، اليوم الخميس، في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة ود مدني وسط السودان؛ رفضاً لإجراءات للاتفاق الموقع بين رئيس المجلس الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الدكتور عبدالله حمدوك.

وذكرت الفضائية أن الأمن السوداني أطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في شارع القصر بالخرطوم. وكانت ذكرت سابقا أن خدمة الإنترنت والاتصالات في الخرطوم انقطعت قبيل التظاهرات التي دعت لها كيانات سودانية.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قرر إغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم الثلاث باستثناء جسري الحلفايا، وسوبا. فيما أفاد شهود عيان بالشروع فعلاً في إغلاق الطرق المؤدية لقيادة الجيش وسط الخرطوم.

وفي سياق متصل، أفادت الأنباء القادمة من السودان، اليوم الخميس، بتراجع رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك عن استقالته بوساطة إقليمية، ستتزامن مع حوار سياسي جامع بين القوى السودانية.

وكان تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير أعلنا دعمهما لتظاهرات 30 ديسمبر، والتي تعد الأخيرة فيما يُعرف بجدول التصعيد الثوري الذي أعلنت عنه تنسيقيات لجان المقاومة مطلع الشهر الجاري.