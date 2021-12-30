مصدر: المحادثات النووية مع إيران تمضي في مناخ بناء

ذكر مصدر مطلع على المحادثات النووية في فيينا اليوم الخميس أن المفاوضات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران تمضي في مناخ بناء.



وأضاف المصدر أنه أصبح من الواضح أن إيران سوف تصر على نوع من الضمانات بأن الاتفاقيات سوف تحترم في المستقبل، وهذا ما تقر به كل الأطراف ولكن من الصعب للغاية تنفيذه.



وبشكل عام تفتقر المحادثات إلى الزخم الضروري لتسفر عن نتيجة في الأسابيع المقبلة مثلما كان مأمولا.. وجرى تعليق الجولة السابعة والحالية من المفاوضات حتى الإثنين المقبل.



وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018، انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من اتفاقية الحد من التسلح التي تم التوصل إليها في 2015 .



وعقب إعادة فرض العقوبات من جانب الولايات المتحدة، لم تعد طهران أيضا ملتزمة بقواعد الحد من قدراتها النووية.