الصحة السعودية: إصابات كورونا نادرة بين الحاصلين على الجرعة التنشيطية

شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، على أهمية تعزيز مناعة الجسم عبر تلقي الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا، موضحًا أن الدراسات تشير إلى أهمية الأمر بعد مضي 3 أشهر على موعد الحصول على الجرعة الثانية من التطعيم.

وقال خلال لقاء لفضائية «العربية»، مساء الخميس، إن الحصول على لقاح كورونا والجرعة التنشيطية يجعل المواطنين في مأمن كبير من التعرض لإصابة شديدة بتحورات «كوفيد – 19» ويقلل فرص انتشار الفيروس، لافتًا إلى الرصد الكامل لكل المصابين بفيروس كورونا في المملكة.

وأشار إلى أن معظم السعوديين والمقيمين على أرض المملكة حصلوا على الجرعات اللازمة من لقاح كورونا، مؤكدًا أن الإصابة بين متلقي الجرعة التنشيطية التعزيزية من التطعيم نادرة ومنخفضه جدًا.

ولفت إلى عدم رصد حاجة المصابين بفيروس كورونا من الحاصلين على الجرعة التنشيطية إلى رعاية صحية، مضيفًا: «الحصول على اللقاحات والوقاية من المرض الشديد نرصد ثماره حتى اليوم، ونحث من لم يستكملوا الجرعات المستحقة لتجاوز الموجة الحالية بأقل ما يمكن من الخسائر والإصابات التي تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية».