الكاظمي: الحكومة توفر أكثر من 12 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي

صرح رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الخميس بأن الحكومة العراقية الحالية نجحت في توفير أكثر من 12 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي ورفع التصنيف العالمي الائتماني للعراق دوليا.



وقال الكاظمي خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة العراقية إن "كل الإنجازات التي تحققت إنما تحققت بدعم من الوزراء والشعب كافة".



وذكر "على الرغم من الظروف الصعبة وجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، وكنّا على حافة انهيار النظام السياسي والاجتماعي لكننا نجحنا في توفير أكثر من 12 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي".



وقال رئيس الوزراء "كان العراق قاب قوسين أن يصنف كدولة مارقة، لكننا نجحنا في العلاقات الخارجية، وخلال فترة قصيرة استعاد العراق الكثير من دوره الإقليمي، والدولي، والعربي، والإسلامي، ونجحنا في تحسين علاقاتنا، وكذلك في احتضان أكثر من لقاء للأشقاء والأصدقاء والجيران على أرض بغداد.. أرض السلام وتجنيب المنطقة آثار حرب قد تكون مدمرة للعراق وللمنطقة".



وأضاف "كما عملنا في مجال الطاقة، ولأول مرّة ،عملنا لأجل الإعتماد على الطاقة النظيفة ووقعنا عقودا عديدة مع شركات تهتم بالطاقة البديلة والطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية".



وذكر "هناك بعض التحديات لم ننجح بها، بسبب ظروف اقتصادية ، وبسبب ظروف سياسية ونحن بكل تأكيد سوف نعاود معالجة هذه الامور في المستقبل".



وقال أن "علاقتنا مع إقليم كردستان العراق خلال هذه الحكومة كانت الأفضل منذ عام 2003، ونفتخر بهذه العلاقة، التوترات كانت قليلة وكانت لدينا اجتهادات كثيرة، وبالحوار وبناء عناصر الثقة نجحنا في عبور هذه العلاقة المتوترة".



وأكد الكاظمي"بنهاية هذه السنة، سينتهي الدور القتالي لقوات التحالف، وقد انسحبت القوات القتالية بالفعل، واليوم لا يوجد جندي واحد من قوات التحالف يحمل صفة مقاتل، وإنما وصلت مجموعة من المستشارين لدعم قواتنا واحتياجاتنا في الحرب ضد الإرهاب وضد داعش".