حصاد الشروق 2021| تريندات تلخص الأحداث التي شهدها المجتمع المصري خلال عام

أحداث عديدة شهدها المجتمع المصري خلال عام 2021م، تنوعت بين الفرح، والحزن، والاحتفالات الحضارية، واللمسات الإنسانية الدافئة التي تغمر دائما قلوب المصريين.

وفيما يلي، تلخص "الشروق" أحداث العام، من خلال استعراض 12 تريندا ظهرت خلال 12 شهرا، بداية من يناير الماضي وحتى ديسمبر الجاري.

1- منتخب مصر لكرة اليد للرجال

بدأ عام 2021م في مصر، بانطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد في 13 يناير، وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة؛ للحفاظ على الفرق المشاركة في المونديال في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتعد مصر، الدولة الإفريقية الأولى التي تستضيف هذا المونديال، وثاني دولة غير أوروبية تنظم المسابقة بعد اليابان التي نظمتها عام 1997.

انتهت البطولة بتتويج المنتخب الدنماركي بكأس العالم لكرة اليد، بعد تغلبه على نظيره السويدي في مباراة أقيمت في 31 يناير.

2- المرض يغيب النجوم

رحل عن عالمنا في شهر فبراير، مجموعة من أهم نجوم الساحة الفنية في مصر، أولهم كان الفنان الكبير عزت العلايلي في 5 فبراير، إثر أزمة قلبية مفاجئة باغتته وهو نائم، ليرحل في هدوء.

كما غيب الموت أيضا في 11 فبراير الفنان علي حميدة، صاحب أغنية "لولاكي"، عن عمر ناهز الـ73 عاما، بعد صراع مع المرض.

فيما رحل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عالمنا في يوم 28 فبراير عن عمر يناهز 90 عامًا، داخل مستشفى العجوزة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، لتلحقه الفنانة القديرة أحلام الجريتلي في نفس اليوم، حيث توفيت عن عمر يناهز 70 عاما.

3- إيفرجيفن

جنحت سفينة "إيفرجيفن" بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، فى النقطة 151 ترقيم القناة.

ونجحت قناة السويس في تعويمها يوم 29 مارس الماضى، أي بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها وسحبها إلى منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بالإسماعيلية.

107 أيام قضتها سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفن"، داخل المجرى الملاحى للقناة، وذلك بعدما استغرقت المفاوضات بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة، وقتًا طويلًا، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق بنوده سرية أنهت الأزمة.

4- موكب المومياوات الملكية

في 3 أبريل الماضي، وفي مشهد تاريخي مهيب، انطلق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، وسط القاهرة، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، جنوب العاصمة، حيث ستستقر المومياوات الملكية في مثواها الأخيرة.

كان في استقبال الموكب الملكي المكون من 22 مومياء (18 ملكا، و4 ملكات)، لدى وصوله متحف الحضارة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأطلق حرس الشرف 21 طلقة تحية لملوك مصر من أمام المتحف.

وتجمع آلاف المصريين لمشاهدة الحدث التاريخي، وعلى طول طريق الموكب، حيث بدأت مراسم فرعونية من ميدان التحرير لتنطلق العربات التي تحمل مومياوات الملوك، وسط أجواء احتفالية مهيبة، امتدت إلى متحف الحضارة، حيث كان حفل موسيقي في انتظار الملوك.

5- سمير غانم

صدمة شديدة انتابت المجتمع المصري في 20 مايو الماضي، بعد وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي أصاب أيضا زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، التي لم يمر سوى وقتا قليلا حتى لحقت به، حيث توفيت في 7 أغسطس.

6- من أؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال

تصدرت أزمة "قائمة المنقولات الزوجية" عناوين الأخبار في يوليو الماضي، بعدما قام أحد الآباء ويدعى "ناصر مخلوف"، بكتابة جملة "مَن أؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال"، بدلا من كتابة قائمة منقولات زوجية لابنته، ولفت إلى أنه لم يقصر باتخاذه هذا القرار في حق ابنته شرعًا على الإطلاق.

استمر الجدل قائما بين أفراد الشعب المصري، بين حرمانية وجواز ما فعله الأب لابنته بالتنازل عن حقها في قائمة المنقولات الزوجية، حتى أوضحت دار الإفتاء المصرية الموقف الشرعي من حق الزوجة في قائمة المنقولات، مؤكدة أنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على "قائمة العَفْش" عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عدم إساءة استخدامها.

7- جرائم قتل الأزواج

صدمة هزت المجتمع المصري في يوليو الماضي، بعدما شهد هذا الشهر فقط وقوع 9 حوادث كان أطرافها أزواج وزوجات تخلصوا من بعضهم بسبب خلافات مالية وأسرية وطلب الطلاق، ووقعت هذه الحوادث في أكثر من مدينة ومحافظة مصرية، منها (طوخ، الدقهلية، بني سويف، الغربية، أسيوط، المحلة الكبرى، والجيزة).

8- الدكتوراة الفخرية لمحمد رمضان

تصدر الفنان محمد رمضان التريند في مصر في أغسطس الماضي، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة لشهادة دكتوراه فخرية، وصورًا خاصة له مع بعض الفنانين اللبنانيين، معلقا: "شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني، ونقيب الموسيقيين، ونقيب الممثلين اللبنانيين، على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكرا المركز الثقافي الألماني في لبنان، على منحي لقب سفير الشباب العربي".

ولم تمض سوى أيام قليلة، حتى قام المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان بسحب الدكتوراه الفخرية من "رمضان"، معللا قراره بسبب قضية الأخير مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، بجانب واقعة التقاطه صورة تذكارية مع ممثل صهيوني.

9- هاني شاكر يمنع الغناء بالفلاشة

بعد عدة خلافات استمرت لأشهر بين نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومطربي المهرجانات الشعبية، خاصة بعد وقوع ما سُمي بـ"مشاجرة الساحل" بين المطربين الشعبيين حسن شاكوش والبحراوي، أصدر "شاكر" العديد من القرارات الهامة في سبتمبر الماضي، وهي منع الغناء على فلاشة أو أي مسجل صوتي، ويكون الأداء من خلال فرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، بجانب الالتزام بمبادئ الوقوف على خشبة المسرح واحترامه ومقابلة الجمهور وتحمل مسؤولية الكلمة والفعل.

وتصاعدت أزمة هاني شاكر مع مطربي المهرجانات إلى أن وصلت لذروتها في نوفمبر الماضي، حيث قام "شاكر" بإصدار قرار بمنع 19 مطربا شعبيا من الغناء، على رأسهم: (حمو بيكا، وحسن شاكوش، ومجدي شطة، وكزبرة، وحنجرة، وعمرو حاحا، وفرقة الكعب العالي، وأحمد قاسم الشهير بفيلو).

10- المحلل

أثارت تصريحات محمد الملاح، الذي قدم نفسه خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية على أنه "محلل شرعي لرد المطلقات"، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه تحدث عن العمل كمحلل شرعي وتزوج 33 مرة لوجه الله، وأن كل الزيجات التي قام بها شرعية ورسمية بالأوراق والمستندات.

واستمر الجدل بين مؤيد ومعارض لفكرة المحلل، حتى أعلنت دار الإفتاء حكم المحلل الشرعي، في فتوى رسمية لها عبر موقعها، مؤكدة أن الزواج بقصد التحليل يعتبر "غير صحيح شرعًا"، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح، للحديث الصحيح المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم: "لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ".

11- طريق الكباش

لفتت مصر أنظار العالم لحضارتها العريقة مرة أخرى، وذلك من خلال إقامة حفل ضخم في 25 نوفمبر الماضي بمناسبة افتتاح طريق الكباش التاريخي في مدينة الأقصر، الذي وصفته وزارة السياحة المصرية بأنه "أكبر متحف مفتوح في العالم"، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويمتد مشروع إعادة إحياء طريق الكباش على مسافة 2.7 كيلومتر بمحاذاة نهر النيل، بدءًا من معبد الأقصر ووصولًا إلى مجمّع معبد الكرنك، ويتكون الطريق من مسار يحيطه 1200 تمثال نحتت في الحجر الرملي، وتشكل هيكلًا واحدًا ويجسّد بعضها أبا الهول وكباش، وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر.

12- الرئيس الإنسان

انطلقت في 5 ديسمبر الجاري، فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، في نسختها الثالثة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حرص على الوقوف إلى جوار عدد من ذوي الهمم، خلال إلقاء كلمته في الحفل، مما جعل العديد من المصريين يلقبونه بـ"الرئيس الإنسان" بعد انتهاء الحفل.

وظهرت خلال الاحتفالية، المشاعر الإنسانية التي تدل على الحب المتبادل بين رئيس الجمهورية وأبطال ذوي القدرات الخاصة، الذين عبروا عن حبهم له في الكثير من الكلمات، وطلبوا أن يحقق لهم جزءًا من أحلامهم البسيطة.

وتحدث الشاب "أحمد طارق"، 25 سنة، من أصحاب الهمم، بطل سباحة وألعاب قوى وفنان كوميدي، عن أمنيته قائلاً: "عندي أمنية كبيرة، أنا سباح ونفسي ألعب في النادي الأهلي"، ليرد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: "لازم النادي الأهلى ياخدك وإحنا قاعدين كده".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه مع الشاب أحمد: "النادي الأهلي كله فرحان أنك عضو من أعضائه.. الكابتن محمود الخطيب بعت موافقة على طول دلوقتي"، ليرد الطالب معربًا عن سعادته: "هاطلب إيه أكثر من كده يعني؟".