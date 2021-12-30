أجرى مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر وشريف جاد، رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، بزيارة الى معرض "حكايات ريا وسكينة" للفنانة غادة النجار بإحدى قاعات الفنون التشكيلية فى الزمالك.

يقدم المعرض مجموعة من اللوحات بخامة الإكريلك عن الشخصيتين التاريخيتين "ريا وسكينة" الذين حيروا رجال البوليس والشعب المصرى، ويضم المعرض أيضا بعض البورتريهات للفتيات فى تلك الفترة الزمنية وملابسهم والحلى المستخدمة، وكيف كان ذلك الزي على قدر كبير من الجمال والأناقة بألوان مبهجة تضفي على الفتاة الكثير من الجمال والجاذبية.

من جانبه عبر "جاتين" عن انبهاره باللوحات التى قدمتها الفنانة غادة النجار، وتميزها وقدرتها على التعبير عن هذه الفترة التي صارت جزءا من الوعي الشعبى، لافتاً الى أن الحركة التى تمتليء بها اللوحات التي تجعل تاريخ الأمس حاضرا اليوم.

وأكد شريف جاد على اعجابه بإبداع الفنانة وجهدها الكبير فى البحث والتقصى فى تاريخ ريا وسكينة الذى أنتج معرضاً مدهشاً.

بينما أشارت الفنانة غادة النجار إلى سعادتها بزيارة جاتين وجاد، لمعرضها وردود أفعالهم الإيجابية عنه، لافتة إلى أن القصة الشهيرة لريا وسكينة قد استهوتها للرسم وأن أكثر ما أثار مشاعرها الفنية هى وجوههم ذات الملامح الباردة، التى جعلتها تصورهم بشكل يوضح الصراع النفسى بداخلهم الذى دفعهم للقتل، مضيفة أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تصوير القصة بشكل تشكيلى تكعيبى فى تاريخ الفن.

يُذكر أن المعرض سينتقل الى المركز الثقافي الروسى في الإسكندرية خلال عام 2022.