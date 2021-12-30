قالت القوات البحرية الإندونيسية، إنه العثور على ما يشبه دبابة عائمة قرب سواحل البلاد في بحر ناتونا، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، منذ قليل، فيديو يوضح عملية سحب الدبابة العائمة من البحر.

يذكر أن القوات البحرية الإندونيسية، في شهر إبريل الماضي، أجرت عملية بحث عن غواصة مفقودة شاركت في تدريب شمالي جزيرة بالي، لكنها فشلت في إحراز النتائج المتوقعة.

وكان على متن الغواصة ما يقرب لـ 53 شخصًا، وطلبت إندونسيا المساعدة في عملية البحث من أستراليا وسنغافورة.