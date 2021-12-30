الليرة التركية تواصل التراجع لليوم الرابع

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واصلت الليرة التركية، اليوم الخميس، تسجيل الخسائر لليوم الرابع.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" فقد تراجع سعر صرف الليرة بنسبة 6ر5% إلى 41ر13 ليرة لكل دولار.

وكان البنك المركزي أكد أمس أنه سيعطي أولوية للتدابير التي تهدف إلى تشجيع المودعين على الادخار بالليرة خلال عام 2022.

وعاودت الليرة التركية التراجع أمام الدولار بعد تعاف ملحوظ سجلته في الأيام السابقة بدعم من إطلاق آلية جديدة لحماية المودعين بالليرة التركية من تقلبات سعر الصرف.

وتتيح الأداة المالية التركية الجديدة للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية.

وكانت الليرة تراجعت لمستويات قياسية في وقت سابق بضغط من تخفيضات البنك المركزي المتتالية لأسعار الفائدة.