عضو القومي لحقوق الإنسان: 122 شركة خاصة تعمل في مشروعات محافظات الصعيد

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية على دراية كاملة بأن القطاع الخاص يعتبر ركيزة أساسية للتنمية في مصر بجانب دوره الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هناك 122 شركة خاصة تعمل في مشروعات محافظات الصعيد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،اليوم الأربعاء، أنه خلال الفترة الماضية حدث هجومًا قويًا على شركات القطاع العام بعد منافسته شركات القطاع الخاص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن في الـ 40 سنة الماضية حدث توغل من الشركات الحكومية على دور شركات القطاع الخاص.

واستكمل، أن المشروعات التي تتم في الدولة المصرية حاليًا تعتبر نقلة نوعية غير مسبوقة، ولم يحدث هذا التغيير منذ عهد محمد علي، لافتًا إلى أن هناك شركات في القطاع العام تم بيع أصولها في مزادات بسبب الخصخصة.

وتابع، أن القطاع الخاص في كافة المجلات عليه ركيزة أساسية في النهوض بالمجتمع فعلى سبيل المثال في مجال التعليم فعليه أن ينشئ أجيال جديدة لديها فرص عمل، مضيفًا أن في بعض الأحيان القطاع الخاص يطرح الأفكار وتتبنى الدولة الأفكار ليتم تنفيذها بصورة صحيحة.

وكان الرئيس السيسي، قال خلال افتتاح مصنع كيما بأسوان، أمس، إن الدولة لديها توجه بالتعاون مع القطاع الخاص وطرح شركات قطاع الأعمال في البورصة.