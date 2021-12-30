نقيب المهندسين: نشهد الله أننا قدمنا كل ما في وسعنا لرفع شأن المهنة والنقابة

أشاد أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، بالقيادة الواعية للنقابة التى قام بها النقيب العام هاني ضاحي، خلال 4 سنوات تحولت فيهم النقابة إلى كيان وطني قوي يدار بفكر ونهج وخطط مدروسة، فتحول العجز إلى فائض، وتحققت نتائج هي الأقوى على الإطلاق في ملفات عدة، منها ملف التعليم الهندسي ومشروعات الإسكان التي عانت لسنوات، ودور النقابة في الملفات الوطنية الهامة مثل قانون الاشتراطات البنائية الجديدة، وملف التصالح، ومساندة النقابة لأعضائها في قضايا هامة مثل "قضية أبو القاسم" وغيرها.

وأكد أعضاء المجلس، خلال لقاء مع ورؤساء النقابات الفرعية والشعب الهندسية بنادي دار المقاولين العرب، مساء أمس الأربعاء، أن النقابة سلكت بفضل هذه القيادة طريقها إلى نجاحات غير مسبوقة وطفرة شملت جميع الملفات النقابية، ولم تلتفت قيادات المجلس الحالي إلى الوراء لحظة واحدة بل عملت على جميع الملفات في آن واحد ليحقق صندوق معاشات المهندسين فائضا غير مسبوق على مدار السنوات الأربع بعد أن شهد الصندوق تراجعا لسنوات متعاقبة.

وطلب الأعضاء الحضور، من المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، ضرورة الترشح لفترة نقابية أخرى لاستكمال الإنجازات التي بدأها.

من جهته، تقدم المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، بالشكر لأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، مؤكدا أن المجلس الحالى بكل أعضائه كان سندا قويا لهيئة مكتب النقابة العامة لتجتاز بدورها ما تسلمته من ملفات.

وأوضح أن جلسات المجلس الأعلى على مدار الأربع سنوات كانت تمتد لساعات متأخرة من الليل، يتم خلالها مناقشة كل كبيرة وصغيرة للوصول في النهاية للقرار الأصوب الذي يصب في مصلحة النقابة.

وأضاف: "جميعنا أصحاب هذا النجاح الذي تحقق بالأرقام والمستندات، ونشهد الله أننا لم نترك شيئا في وسعنا من أجل رفع شأن المهنة والنقابة إلا وقدمناه".

شارك في الجلسة حسن عبدالعليم الأمين العام للنقابة، ومحمد ناصر أمين الصندوق، ومحمد عبدالعظيم وكيل النقابة، وزينب عفيفي الأمين العام المساعد، وأحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة.

وحضر من رؤساء النقابات الفرعية (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - المنوفية - العريش - الأقصر - بورسعيد - الفيوم - بني سويف - أسوان - دمياط - أسيوط - مرسى مطروح - الشرقية - الغربية - المنيا - الوادي الجديد).