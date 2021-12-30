وزيرة الخارجية الألمانية لا تتوقع عودة سريعة لروسيا إلى مجموعة السبع

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها لا تتوقع عودة روسيا إلى مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى في المستقبل القريب.

وقالت السياسية التي تنتمي إلى حزب الخضر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: "إنه بالطبع أمر مؤلم للغاية أن تستبعد روسيا نفسها من هذه الدائرة بسبب ضم شبه جزيرة القرم"، في إشارة إلى الاجراءات التي اتخذتها موسكو بشأن شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود في عام .2014

وأكدت بيربوك أنه ليس من الممكن في الوقت الحالي توقع متى تتمكن روسيا من العودة إلى المجموعة – حيث أن التصعيد الحالي لا يجعل الوضع أسهلعلى الإطلاق.

وأضافت: "بعد الخطوات العدوانية التي اتخذتها روسيا في عام 2014، من الصواب توضيح أنه على هذا الأساس لا يمكن ببساطة الاستمرار في أجندة السياسة الاقتصادية".

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

وتتسلم ألمانيا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع من بريطانيا وفقا لنظام التناوب فى الأول من يناير.

وفي فترة رئاسة ألمانيا للمجموعة، سوف يكون أبرز الأحداث هو اجتماع قمة مجموعة السبع في شلوس إلماو بمنطقة جبال الألب البافارية في الفترة من 26 إلى 28 يونيو.