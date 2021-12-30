مجلة أمريكية تحذر من مجاعة في أفغانستان

حذرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، أمس الأربعاء، من مواجهة أفغانستان خطر المجاعة، داعية الولايات المتحدة وحلفائها إلى تخفيف القيود المفروضة علي حكومة طالبان في أفغانستان والبدء في العمل للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الأفغاني، لأن القيام بذلك من شأنه أن يعزز الاستقرار الإقليمي.

وأوضحت المجلة في تقرير بعنوان "أوقفوا المجاعة في أفغانستان" أنه خلال سنوات من المحادثات في قطر، حذر دبلوماسيون أمريكيون، حركة طالبان من سيناريوهات قاتمة، إذا فشلوا في التفاوض على السلام في أفغانستان.

وتابعت: "كانت الرسالة قاسية: لا تستولوا على كابول تحت تهديد السلاح، لأنكم إذا فعلتم ذلك، فإن نظامكم سيواجه وطأة العزلة الاقتصادية، ويترك بلدكم للافلاس".

ومضت قائلة: "لم يكن هذا تهديدا فارغا، فبعد أن تجاهلت طالبان التحذيرات وسيطرت على السلطة في أغسطس الماضي، ردت الحكومات الغربية بوقف المساعدات التنموية، وتجميد أصول مملوك لأفغانستان، وشل عمل البنوك، والسماح بفرض عقوبات على القطاع الخاص، وقد دفعت الأزمة الاقتصادية أكثر من نصف الشعب الأفغاني نحو المجاعة".

ورأت مجلة "فورين أفيرز" أن المسؤوليين الغربيين أنه حتي لو كانت هذه العقوبة مناسبة لجرائم طالبان العديدة، إلا أن النهج الأكثر واقعية هو العمل مع حكومة طالبان الجديدة لكي تتمكن الدولة من تقديم الخدمات الأساسية، وهي سياسة تستند إلى حسابات المصالح الجيوسياسية اليوم بدلا من أخطاء الماضي.

وقالت المجلة الأمريكية إن على الولايات المتحدة وحلفائها تخفيف القيود المفروضة علي حكومة طالبان والبدء في العمل للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الأفغاني، لأن القيام بذلك من شأنه أن يعزز الاستقرار الإقليمي، ويوقف تجارة المخدرات، ويقلل من احتمالية حدوث أزمة هجرة أخرى، وقد يؤدي إنقاذ ملايين الأفغان من الفقر أيضا إلى استرجاع هيبة الولايات المتحدة بعد انسحابها الفوضوي من أفعانستان.

وتابعت أنه "قد يكون التأثير الجانبي الذي لا مفر منه هو درجة معينة من المساعدة لنظام طالبان، لكن مثل هذه المقايضات هي السمة المميزة للسياسة الواقعية".

ونوهت المجلة بأنه يبدو أن الجوع والفقر بعد استيلاء طالبان على السلطة على وشك قتل المزيد من الأفغان هذا الشتاء، أكثر من كل أعمال العنف التي حدثت خلال العقدين الماضيين، حيث أن حجم الكارثة كبير بشكل لا يمكن تصوره، إذ يواجه 23 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، ومليون طفل يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية.

وأوضحت "فورين أفيرز" أنه مع دخول أفغانستان في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، لم يفاجأ أحد عندما طلبت الأمم المتحدة 4.5 مليار دولار للاحتياجات العاجلة في عام 2022، وهو أكبر نداء من نوعه على الإطلاق.

وقالت المجلة الأمريكية إن السبب المباشر للتردي المتواصل، ليس موجات الجفاف المتكررة، ولا افتقار طالبان للمهارات اللازمة لإدارة دولة حديثة، ولا الصدمة الحتمية التي تحدث عندما يتوقف اقتصاد الحرب. فرغم أن هذه عوامل مهمة، لكن السبب الرئيسي للدمار هو قبضة الغرب على الاقتصاد.

وأشارت إلى أن السياسيين الغربيين يخشون الانتقادات التي قد تنجم عن مساعدة أفغانستان وهي تحت حكم طالبان، لذلك يقدمون اتجاهين متناقضين بشأن أفغانستان، آلا وهما إرسال مساعدات لتجنب الكارثة، لكن لا تسمح بأي دعم مادي للحكومة الجديدة.

وذكرت المجلة أن المسؤولين الغربيين يحاولون إعادة بناء القطاع المصرفي مع الإصرار على أن البنك المركزي الأفغاني يجب أن يظل محروما من الانخراط في النظام المالي العالمي وأيضا من أصوله في الخارج.

ولفتت "فورين أفيرز" إلى أن الولايات المتحدة ومجلس الأمن أقروا باستثناءات صغيرة للسماح بإرسال المساعدات الإنسانية، لكنهما أبقيا على قيود على فئات واسعة من النشاط الاقتصادي، تاركين الشركات في اضطراب بشأن ما هو مسموح به بالضبط، مما يجعل البنوك والموردين الدوليين قلقين بشأن المعاملات المتعلقة بأفغانستان.

وتابعت: "في المقابل، لا تستطيع الشركات المحلية الحصول على أموال من حساباتها المصرفية وإجراء صفقات الاستيراد التي تعتمد عليها الدولة في الغذاء والدواء والسلع الضرورية الأخرى".

واعتبرت المجلة أن هذه السياسة ليست مجرد إهدار لأموال المساعدات، بل إنها تقوض المصالح الغربية أيضا، و تتجلى العواقب في العدد المتزايد من المهاجرين الفارين عبر الحدود، ففي أكتوبر وحده، غادر ما يقدر بنحو 300ألف شخص إلى إيران، و ينتظر العديد من هؤلاء اللاجئين فصل الربيع لإذابة الجليد عن الممرات الجبلية في طريقعم إلى تركيا، حتى يتمكنوا من السفر إلى أوروبا.

وتابعت المجلة : "قريبا، ستغذي الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في أفغانستان تجارة المخدرات غير المشروعة".

ولفتت إلي أن الخبراء يتوقعون أن يوسع المزارعون الأفغان إنتاج المخدرات غير المشروع مع انهيار الاقتصاد.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن "أفضل أجزاء الإرث الغربي المختلط في البلاد (المكاسب في محو الأمية وانخفاض معدل وفيات الأمهات) قد تتلاشى".

ورأت "فورين أفيرز" أن إذا كان التساهل مع طالبان سيؤدي إلى بعض الانتقادات السيئة، فإن هذه الجوانب السلبية لن تكون شيئا مقارنة بمجاعة من صنع الإنسان.

وقالت المجلة الأمريكية إنه من الصعب التنبؤ بالآثار الإقليمية لفشل الدولة في أفغانستان، لكنها قد تهدد استقرار باكستان وإيران ودول آسيا الوسطى، لأن الحروب الأهلية الأفغانية لها تاريخ في الامتداد عبر الحدود، وبعض هذه الدول، قضت عقودا في تقويض السياسة الغربية.