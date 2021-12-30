افتتاح مكتب لتحصيل مستحقات المياه في مجلس مدينة العريش

افتتح اللواء ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، مكتب خدمة عملاء وتحصيل مستحقات المياه بديوان المجلس.

وقال ماجد إن ذلك يأتي لتحصيل الاشتراكات والدفع المسبق بالكروت الذكية للعدادات الجديدة، بحضور المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع المياه والصرف، والمهندس محمود مختار رئيس القطاع التجاري، وناصر الشوربجي مدير مرفق الصرف الصحي، ومنظور الغول مدير مرفق المياه.

ووجه بتقديم كافة وسائل التواصل مع مندوبين التحصيل ورؤساء الأحياء، وتسهيل العملية التنظيمية لسداد كافة مسحقات المياه والصرف والدفع المسبق لشحن الكروت بمدينة العريش.