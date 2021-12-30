قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر إنه من المقرر افتتاح 3 مساجد جديدة، غدًا الجمعة، وذلك في إطار الدور الديني والوطني الاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وأوضح عبد الدايم، أن المساجد الجديدة التي تم الانتهاء من تشييدها وصيانتها وترميمها هي مساجد الظاهري بنجع الظاهري بمركز ومدينة الطود، مسجد الإمام البخاري، بقرية النمسا بمركز ومدينة إسنا، مسجد القرية النموذجية بالقرنة.

وأشار إلى أن هذه المساجد الجديدة سيتم افتتاحها بحضور لفيف من قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الاقصر وإدارات أوقاف الطود، القرنة، والنمسا.