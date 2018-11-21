 وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا يبحثون التنسيق بشأن أوكرانيا - بوابة الشروق
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وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا يبحثون التنسيق بشأن أوكرانيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
أ ش أ
نشر في: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 5:21 ص | آخر تحديث: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 5:21 ص

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ، مع نظرائه الفرنسي جان إيف لودريان والألمانية أنالينا بربيوك والبريطانية ليز تروس التنسيق لردع أي عدوان محتمل جديد لروسيا ضد أوكرانيا.
وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس ، أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن تحدث اليوم مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك ، ووزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تروس ، وناقشوا أهمية استمرار التنسيق لردع أي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا، وأكدوا بالإجماع على فرض عقوبات شديدة على روسيا لقيامها بمثل هذه الأعمال.
وأكدوا مجددًا دعمهم الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.
كما ناقش الوزير ونظرائه مخاوفهم المشتركة بشأن وتيرة التطورات في البرنامج النووي الإيراني مع ضيق الوقت لعودة طهران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

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