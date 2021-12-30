أبوان فرنسان يقاضيان الحكومة بعد تلقي طفلتهما جرعة لقاح موديرنا بالخطأ بدلا من فايزر

تقدم والدا طلفة فرنسية، تبلغ من العمر 10 سنوات، بشكوى بعدما تم تطعيمها عن طريق الخطأ بنصف جرعة من لقاح "مودرنا" المخصص للبالغين، بدلاً من "فايزر" في أفرانش (مانش)، بإحدى ضواحي غرب فرنسا.

وقال المدعي العام الفرنسي، كوتانس سيريل لاكومب أن "الأب تقدم بشكوى ضد السلطات الفرنسية بشأن هذه الوقائع"، مشيراً إلى أن الشكوى رفعت عن "إصابات غير مقصودة"، بحسب صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية.

وبحسب وكالة الصحة الإقليمية الفرنسية، في نورماندي، فإن "الطفلة التي جاء للتطعيم في 22 ديسمبر في مركز التطعيم، في أفرانش، قد تلقت خطأً نصف جرعة من موديرنا، بدلاً من فايزر المفترضة للأطفال".

وتابعت الوكالة في رسالة بريد إلكتروني إلى وكالة الصحافة الفرنسية: "لاحظ المتخصصون الصحيون في المركز هذا الخطأ على الفور، وأعلن طبيب العائلة أن الطفلة بخير".

ووفقاً الوكالة، فإن التبادل مع الطبيب جعل من الممكن تقديم "التأثيرات المحتملة بعد اللقاح والعلامات الرئيسية التي يمكن أن تشير إلى تأثير غير مرغوب فيه، خاصة حالات التهاب القلب النادرة جدًا، والتي يمكن تداركها".

ووفقًا لمدير مركز مستشفى أفرانش جرانفيل، جوان ألومبير، في مقابلة أجرتها معه إذاعة"فرانس بلو"، فقد أحال أخصائي الصحة الفتاة إلى قائمة انتظار سيئة طويلة ما جعل الممرضة تخطيء في الجرعة.

وأعطت الممرضة جوان ألومبيرت، الحقنة وأدركت خطأها على الفور، قائلة: "ما كان يجب أن يحدث".