أستاذة بالجامعة الأمريكية: رفض الحصول على لقاح كورونا يعني عدم الثقة في العلم والدولة

قالت الروائية الدكتورة ريم بسيوني الأستاذة بالجامعة الأمريكية، إنّ رفض الحصول على لقاح كورونا يعنى عدم الثقة في العلم والدولة بشكل عام.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنّ بعض الناس لا تتقبل التفكير العلمي وترفض تلقى اللقاح حتى الآن.



في شأن آخر، أوضحت أنّ أحد أكثر الأزمات التي انتصر فيها المصريون خلال عام 2021 هي أزمة سفينة إيفر جيفين.



وتابعت: "انتصر المصريون على أزمة سفينة إيفر جيفين بإمكانيات بسيطة.. المصري دائما يشتاق إلى فكرة الانتصار لأنها أصبحت قليلة".