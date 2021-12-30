في ظل رؤية 2030 هل تصل مصر للاكتفاء الذاتي من الغذاء؟

جولة رئاسية طويلة على مدى أسبوع، توجه خلالها الرئيس السيسي لصعيد مصر؛ لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بهذا الجزء الهام من ربوع مصر، والذي توليه الدولة اهتماما خاصا في الآونة الأخيرة.



وشمل "أسبوع الصعيد" افتتاح عدد كبير من المشروعات، والتي كانت بدايتها من أسيوط، بافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وافتتاح 11 محطة مياه منها محطات لتنقية مياه الشرب وأخرى للصرف لصحي، وتلتها محافظة قنا، بافتتاح مجمعات صناعية عملاقة، وطرق لربط جنوب مصر بدلتاه.



ومن أسوان، كانت حديث الرئيس عن ثروة مصر الزراعية والحيوانية وأمنها الغذائي، والذي أصبح ضرورة ملحة في ظل تزايد سكاني متزايد، وأشاد الرئيس بدور الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، لدوره في مشروع "توشكى" مؤكدا أنه سيعيد إحياؤه وبصدد توسعات جديدة.



وتحدث الرئيس عن بعض من العوائق التي تقف بوجه التنمية الزراعية؛ حيث قال: "النهاردة بتقول اللحمة غالية، طيب غالية ليه، لأن بأكل الحاجة ويجيلي نص كيلو منها في اليوم وممكن حاجة تانية تاكل نفس الأكل وتجيب أكتر من كيلو في اليوم".



ويتضح من ذلك أن كلمة السر في "حسن الإدارة" للمورد المتاح وتنميته، وعملت الدولة المصرية في هذا الصدد من خلاله، وذلك ضمن رؤية مصر الشاملة ٢٠٣٠.



وهذا ما أكده وزير الزراعة، بعرضه أمام الرئيس، حيث ذكر أن عدد المشروعات 241 مشروعا بتكلفة 17 مليار جنيه وبلغ عدد المستفيدين 600 ألف مستفيد، ‏ويتركز معظمها في مجالات التنمية الزراعية والمجتمعية المستدامة، إقامة وإنشاء منشآت خدمية، الأنشطة الخاصة بتقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين، بالإضافة إلى إنشاء مركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفة بالتنسيق بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي بهدف معالجة ضعف الأمن الغذائي والقضاء التام على الفقر في أفريقيا، وهو مركز لتدريب صغار المزارعين بالأقصر وكل محافظات الصعيد ودول القارة الإفريقية وأيضاً رفع مستوى معيشة صغار المزارعين.



وبالنظر لذلك؛ نجد أنه شمل غالبية ركائز "خطة مصر للتنمية الشاملة ٢٠٣٠" من عدة جوانب وهي:الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، نظام بيئي متكامل ومستدام، بناء اقتصاد تنافسي.



وظهر تطبيق تلك الجوانب من خلال التوسع الأفقى الذى يستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية تعوضيًا المساحات التى تم فقدها نتيجة التعديات عليها وتحقيق تنمية متكاملة وزيادة فرص التشغيل وخلق مجتمعات عمرانية ومناطق جذب للسكان للتخفيف من الكثافة السكانية فى بعض المناطق وتتمثل أهم مشروعات التوسع الافقى مشروع الدلتا الجديدة الذى يستهدف تحقيق تنمية شاملة لمساحة 2,2 مليون فدان تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعى ، ويستهدف زراعة محاصيل إستراتيجية لتخفيض الفجوة الغذائية ومنها (القمح، الذرة الصفراء، البقوليات، ومحاصيل زيتية)، والتوسع فى المشروعات المرتبطة من تصنيع زراعي ومحطات إنتاج حيواني وداجني واستزراع سمكي تكاملي محطات تعبئة وتصدير وصوامع للتخزين وغيرها مع إقامة مجتمعات عمرانية وتوفير فرص التشغيل، بحسب وزارة الزراعة.



وفي جانب النظام المتكامل والمستدام، ومع ضرورة وجود عامل التكنولوجيا كان تشجيع المزارعين و الفلاحين على التحول إلى نظم الري الحديثة في إطار توجه الدولة لتعظيم ورفع كفاءة استخدام المياه، سواء بالأراضي الجديدة أو القديمة؛ حيث أطلقت مبادرة لتشجيع عمليات التحول بتمويل ميسر من البنوك يسدد على 10 سنوات بدون فائدة مع تقديم الاشراف والدعم الفني من جانب وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والرى ويستهدف ذلك تحويل مساحة 3,7 مليون فدان من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديثة، بالإضافة إلى المشروع القومى لتبطين الترع والذي تبنته القيادة السياسية بتكلفة تصل إلى أكثر من 20 مليار جنيه.



وأطلقت القيادة السياسية المشروع القومى للصوب الزراعية، الذى استهدف زراعة 100 ألف فدان، وفقاً لنظم الزراعة المحمية، مما ساهم بقدر كبير في سد فجوة الغذاء وتحقيق قدر كبير من التوازن فى الأسعار.



وبالنسبة لمحور زيادة تنافسية الصادرات المصرية من الإنتاج الزراعي في مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020، حيث بلغت ‏‏حوالي 5,2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2,2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى بالإضافة إلى الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، التى بلغت حوالى 2,7 مليار دولار، وبلغ إجمالى حجم الصادرات خلال عام 2021 حوالى 4,3 مليون طن، بزيادة قدرها 600 ألف طن على نفس الفترة من العام الماضي.



ورغم القيود على حركة التجارة الدولة وظروف جائحة كورونا، فقد تمكنت الدولة المصرية من فتح 11 سوقا جديدة في 2020، ليصل إجمالي عدد الدول التي يتم التصدير إليها إلى 150، وذلك بحسب موقع" مشروعات مصر".