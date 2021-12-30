أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية ليلية لمدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة المنشآت السياحية والفنادق، والوقوف على استعداداتها للاحتفال بالعام الميلادي الجديد.

وشدد المحافظ على اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بجميع الفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية خلال الاحتفال.

وحرص محافظ جنوب سيناء على لقاء السائحين بمختلف جنسياتهم وهنأهم بالكريسماس وأعياد الميلاد المجيد واستطلع آراءهم ومقترحاتهم حول ما طرأ على المدينة من تغيرات خلال زيارتهم لها.

من جهتهم، أعرب السائحون بمختلف جنسياتهم عن سعادتهم البالغة بتواجدهم بشرم الشيخ، والاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد المجيد بها، لكونها تتميز بطقس دافئ، وإضاءات مبهرة، إضافة إلى النظافة والأمان وحسن المعاملة.

وأكدوا حرصهم على التقاط الصور التذكارية خلال زيارتهم للمدينة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليرى المواطنون في بلادهم الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها المدينة.

وأكد المحافظ أن جميع فنادق شرم الشيخ أنهت استعداداتها للاحتفال بالعام الجديد، وجرى إضاءة الميادين العامة بالمدينة.

وأوضح المحافظ أنه يوجد إقبال سياحي على المدينة من مختلف دول العالم، ومنها إيطاليا، روسيا، أوكرانيا، وكرواتيا، والعديد من الدول الأوربية والعربية.