كثيرة هي الأحداث التي تغير مجرى حياتنا ولا نعلم السبب ورائها، لكن بمضي الوقت تنكشف الطرق الجديدة وتظهر الفرص الحقيقية والطموح الجاد، من بين هذه القصص، كانت قصة عبد الرحمن ابن المنوفية الذي فشل في الالتحاق بالكلية الحربية لحادث أصابه، حتى أصبح مالك لشركة لتصنيع أجهزة GPS في الصين، نسردها في السطور التالية.

البداية.. أمل يتلاشى

بعد أن أنهى عبد الرحمن محمد، دراسته بالثانوية العامة، كان حلم ارتياد أحد الكليات العسكرية يراوده كثيرا، حتى استقر على الكلية الحربية، وجهز أوراقه لتقديمها ودخل اختبارات الكلية، لكن الطريق لم يكن مفروشا بالورود أبدا.

في طريق عبد الرحمن، إلى الكلية الحربية صدمته سيارة مسرعة على طريق صلاح سالم، خضع على إثرها لسبع عمليات جراحية وأصيب بشرخ في الجمجمة.

كان بين تلك الحادثة وأول خطوة بعد التعافي ثلاث سنوات، أبقت على الطالب في منزله، وكنوع من الدعم الأسري، أقدم شقيقه على توصيل الإنترنت المنزلي وشراء هاتف ذكي حديث مكتوب على علبته "صنع في الصين"، حيث أمكن لعبد الرحمن تصفح البرامج ومعرفة المزيد حول التصنيع والإجابة على السؤال المثير للدهشة: لماذا كل شيء يُصنع في الصين؟!

عوالم أخرى

انقطاع عبد الرحمن، أثناء فترة العلاج عن الدراسة فتح له أبواب على عوالم أخرى، حيث سيطرت عليه رغبة المعرفة عن الصناعة الصينية والاهتمام بمجال الإلكترونيات بشكل عام، لكن عقبة اللغة قطعت الطريق على أحلام هذا الطالب التي بدأت تنمو شيئا فشيئا.

لم يستسلم "عبدالرحمن" لذلك، وبدأ بمفرده تعلم الحروف الصينية، حتى يسمح له الطبيب المعالج بالخروج والحركة خارج المنزل، ثم التحق بصف لدراسة اللغة الصينية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، حيث أصبحت معارفه عن اللغة تزيد يوما بعد يوم.

المرحلة الأهم في حياة الطالب، بدأت حين عرض عليه أحد من درَّسوه اللغة السفر إلى الصين، وبدأ البحث عن الجامعة المناسبة، حتى عثر على إعلان لجامعة حديثة الإنشاء تبحث عن دارسين، خاصة من غير الجنسية الصينية حتى استطاع السفر والبدء.

الأمل من جديد

اليوم الدراسي كان ممتعا بالنسبة لعبد الرحمن، ليس لهذه الدرجة التي تمنعه من التجول في الأسواق والمصانع المحلية لصقل المعارف حول التصنيع وآليات التوزيع والتوريد، حتى أتاحت له صداقته بإحدى الفتيات وكانت تعمل بمصنع إلكترونيات محلي، فرصة عمل بالمصنع.

وعلى الرغم من نقص الخبرة الذي كان يعوق تقدمه، إلا أن الانخراط في العمل كان له الفضل الأكبر في تعلم الكثير عن التجارة ومن ثم التسويق والمبيعات، ما سمح له فيما بعد الالتحاق بالعمل لدى شركة أخرى تعمل على تصميم أجهزة GPS للسيارات والتي كانت مرتبطة بوكالة ناسا وجوجل earth.

لفترة تالية كان لعبد الرحمن العمل الخاص به مع استمرار عمله بالشركة سالفة الذكر، حتى اقترح عليه أحد التجار البدء في تصدير هذه الأجهزة للخارج، ليكون عملاء في دول كثيرة منها ماليزيا وتركيا، وتغطي الكثير من الخدمات للأسر والطلاب والملكيات الخاصة، حتى كان لشعار شركته أن يرى النور في عواصم كثيرة بالعالم.

أزمات تتلاحق

جاء تفشي فيروس كورونا تخيم آثاره السلبية على تجارة عبد الرحمن، حيث عرضته لخسائر مالية كبيرة وتلف في الأجهزة اضطر معه إلى تسريح عدد من العمال حتى يمكن الاستمرار في السوق دون التعرض للإفلاس أو الانسحاب الكامل من السوق.

في هذا التوقيت لاحظ عبد الرحمن، أن العالم كله بدأ يتجه للطاقة النظيفة، وتحديدا في مجال أجهزة GPS السيارات، حتى استطاع البدء من جديد والتعاقد مع شركات أخرى ما ازدهرت معه التجارة من جديد.

"صنع في مصر" في الحلم الجديد الذي يراود عبد الرحمن، حيث يطمح في تدشين خط للإنتاج في مصر، ليستورد قطع الغيار الصينية ومن ثم يتم تجميعها في مصر على أمل أن يستبدل "صنع في الصين" بأخرى تقول: صنع في مصر.