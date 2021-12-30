عملة زامبيا تحقق أفضل أداء منذ 2005 تأثرا بتوقعات التوصل لاتفاق بشأن الدين

تسير عملة زامبيا على مسار تحقيق عام مثالي عالمي، حيث يراهن المستثمرون على فرص الحكومة الجديدة في تأمين اتفاق إنقاذ مع صندوق النقد الدولي والتفاوض على إعادة هيكلة للديون.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن عملة كواشا زامبي حققت ارتفاعا بنسبة 27% أمام الدولار هذا العام، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى حالة التفاؤل بشأن فوز هاكيندي هيشيليما في انتخابات أغسطس الماضي.

وهذا أفضل أداء سنوي للعملة منذ عام 2005، ولم يتحقق أفضل من ذلك سوى عملة الروبية لجزر سيشل هذا العام. وكانت العملتان من بين أسوأ ثلاث عملات أداء في عام 2020.

وتحاول حكومة الرئيس الزامبي هيشيليما إعادة العمل على دين عام خارجي بقيمة 17 مليار دولار. ويريد هيشيليما موافقة صندوق النقد الدولي في المضي قدما في مباحثات مع دائنين بدءا من حاملي السندات الخارجية يوروبوند بمبلغ 3 مليارات دولار إلى 8ر5 مليار دولار مستحقة للصين.

ويعتزم وزير المالية سيتومبيكو موسوكوتوان إتمام المفاوضات بحلول منتصف عام 2022.

وأصبحت البلاد أول دولة سيادية تتخلف عن السداد في عهد جائحة فيروس كورونا في إفريقيا، ولم تف منذ ذلك الحين بخدمة الدين الذي معظمه بالدولار.