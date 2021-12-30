رئيس الوزراء الكندي يصف رافضي التطعيم بالمتطرفين العنصريين

وصف رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، الأشخاص الرافضين للتطعيم ضد كوفيد-19 بالمتطرفين العنصريين.

وقال ترودو لقناة تلفزيونية في مقاطعة كيبيك بالفرنسية: "سننهي هذا الوباء من خلال مواصلة التطعيم".

وأضاف "نعرف جميعا أشخاصا يقررون ما إذا كانوا يرغبون في التطعيم أم لا، وسنبذل قصارى جهدنا لمحاولة إقناعهم. ومع ذلك، لا يزال هناك جزء من السكان الذي يعارضه بشدة. إنهم لا يؤمنون بالعلم والتقدم وغالبا ما يكونون عنصريين . إنها مجموعة صغيرة جدا من الأشخاص، لكن هذا لا يخجل من حقيقة أنهم يشغلون بعض المساحة".

وتساءل رئيس الوزراء الكندي: " هل نتسامح مع هؤلاء الأشخاص؟ أكثر من 80% من سكان كيبيك قاموا بواجبهم بالتطعيم. من الواضح أنهم ليسوا القضية في هذا الوضع ".

وفي كيبيك، تلقى 84.5% من السكان جرعة واحدة على الأقل من التطعيم. وفي جميع أنحاء كندا، تلقى 90% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر جرعة واحدة. وقد تلقى ما مجموعه 87% الجرعتين.